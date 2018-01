Fear the Walking Dead, annunciata la data della premiere della quarta stagione

ha annunciato quando andrà in onda la premiere della quarta stagione di, spin-off della popolare serie televisiva basata sul fumetto di Kirkman.

Fear the Walking Dead 4 debutterà il 15 aprile alle 22, ora americana, e tornerà poi al consueto orario di programmazione serale, quello delle 21, a partire dalla settimana successiva, quando anticiperà la premiere di Into the Badlands.

Il network ha inoltre confermato che il personaggio di Morgan Jones, interpretato da Lennie James, darà il via all'atteso cross-over con The Walking Dead, di recente rinnovata per una nona stagione.

Nel cast troveremo anche Garret Dillahunt (The Mindy Project), Jenna Elfman (Damages, Dharma & Greg), Kevin Zegers (Notorious, Gossip Girl), e Maggie Grace (Californication, Taken). A sostituire Dave EricksonAndrew Chambliss (Once Upon a Time) e Ian Goldberg (Dead of Summer).

Questa la sinossi ufficiale: Fear the Walking Dead vedremo il mondo di Madison Clark e della sua famiglia attraverso occhi nuovi, quelli di Morgan Jones, che si unirà alla storia dal mondo di The Walking Dead. Il passato immediato del personaggio si mescola a un incerto presente di lotta e scoperta, mentre i protagonisti incontrano nuovi amici, nemici e minacce. Combattono gli uni per gli altri, gli uni contro gli altri, e contro una legione di morti per costruire in qualche modo una nuova esistenza contro la pressione schiacciante delle vite che si dividono. Ci saranno luce e oscurità; terrore e grazia; gli eroici, i mercenari e i vigliacchi, in rotta di collisione contro la nuova realtà di Fear the Walking Dead