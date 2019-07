Fear The Walking Dead, qualche anticipazione sull'episodio 5x07

Il settimo episodio della quinta stagione di Fear the Walking Dead, intitolato Still standing, andrà in onda il 14 luglio. Abbiamo qualche dettaglio in anteprima sulla sinossi e su cosa c’è da attendersi dall’episodio.

In Still standing, Morgan è determinato a portare a termine la missione, mentre Alicia affronta un gruppo di camminatori per proteggere i ragazzi sopravvissuti. Secondo la sinossi ufficiale, “Charlie e Strand cercano di mettersi in salvo; Dwight riceve assistenza da Dorie nella sua missione. Morgan concentra la sua attenzione sull’obiettivo più grande; Alicia si rifiuta di arrendersi senza combattere.”

La missione del gruppo è chiara: localizzare i sopravvissuti e contribuire a rendere ciò che resta del mondo un posto, seppur leggermente, migliore. Tutti i personaggi credono che aiutare gli altri permetterà loro di rimediare agli errori del passato. Ma non sarà facile riconquistarsi la fiducia, e la missione di aiutare il prossimo sarà messa a dura prova quando il gruppo si ritroverà in un territorio inesplorato, e ognuno dovrà affrontare non solo il suo passato, ma anche le sue paure.

Solo imparando ad affrontare le paure, però, i protagonisti di Fear The Walking Dead impareranno un nuovo modo di vivere, che li cambierà per sempre.

Se ti sei perso il sesto episodio, ecco il promo e alcune anticipazioni sulla puntata. Nella quinta stagione di Fear the Walikng Dead continuano a essere citati i personaggi della serie principale.