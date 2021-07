Fear The Walking Dead, in arrivo un crossover con un'iconica star di The Walking Dead?

Continuano le anticipazioni sulla settima stagione di Fear the Walking Dead: nelle ultime ore, infatti, lo showrunner Ian Goldberg ha anticipato un nuovo crossover della serie con quello che ha definito un 'personaggio iconico' di The Walking Dead.

Come i fan del franchise ricorderanno, la quinta stagione di Fear The Walking Dead ambientata in Texas suggeriva che Daniel Salazar (Rubén Blades) una volta aveva incrociato la strada con Abraham Ford (Michael Cudlitz) di The Walking Dead: quando Daniel offre l'uso di un magazzino ben fornito a Victor Strand (Colman Domingo) e al suo gruppo di sopravvissuti nell'episodio "Skidmark" della quinta stagione, Daniel dice al gruppo di servirsi di tutto l'occorrente ma di lasciare intatto il sigaro, che appartiene ad un amico e che lui vorrà fumare "quando le cose miglioreranno".

A tal proposito, lo showrunner ha dichiarato: "Uno dei miei easter egg preferiti della serie risale alla quinta stagione. Quella scena con Daniel nel suo magazzino, credo fosse l'episodio 504, quando tira fuori il sigaro. Un sigaro molto particolare che sceglie di non fumare, perché vuole conservarlo per un'occasione speciale. Se guardi la marca di quel sigaro, è la stessa identica marca di sigaro fumata da un personaggio iconico di The Walking Dead", ha aggiunto Goldberg. "Se pensate che dietro a quel sigaro si nasconde una storia più profonda, potreste aver ragione. Si tratta di un grande universo e ci sono molte storie interessanti che possono essere raccontate."

Per altri approfondimenti scoprite i primi dettagli sul ruolo di Keith Carradine in Fear The Walking Dead 7 e l'atmosfera dei prossimi episodi, che avranno un sapore da apocalisse nucleare. Quali sono le vostre aspettative? Ditecelo nella sezione dei commenti.