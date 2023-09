Fear the Walking Dead, un attesissimo ritorno nel nuovo teaser trailer

AMC ha diffuso in streaming un nuovo teaser trailer ufficiale degli episodi conclusivi di questa ottava e ultima stagione di Fear the Walking Dead, che si prepara a dare quindi l'addio definitivo ai suoi fan dopo otto anni di avventure. Nel filmato che anticipa il gran finale c'è poi spazio anche per un gradito ritorno di un personaggio.

Il filmato si conclude con una drammatica dichiarazione di Madison Clark (Kim Dickens): "È così che sopravviviamo". La madre di Nick (Frank Dillane) e Alicia (Alycia Debnam-Carey) ne sa qualcosa di sopravvivenza, essendo lei stessa tornata dalla tomba nella scorsa stagione dopo che sembrava essere stata uccisa nella quarta. E non è la sola: il suo vecchio nemico Troy Otto (Daniel Sharman) sembrava morto quando Madison l'ha colpito con un martello nella terza stagione, ma anche lui è tornato nell'ottava stagione e ha intenzione di vendicarsi.

Il teaser è stato trasmesso durante la premiere di The Walking Dead: Daryl Dixon, il nuovo spin-off della serie principale totalmente incentrato sul personaggio interpretato per tutti questi anni da Norman Reedus che improvvisamente si ritrova disperso in Francia.

"Ehilà, Madison", dice Troy, mostrando un occhio deformato da dove Madison lo ha colpito con un martello alla diga dei Gonzalez. "Mi hai portato via tutto. Voglio sapere cos'è PADRE". Il finale di metà stagione "All I See Is Red" si è concluso con una scena che mostrava una persona misteriosa sintonizzata su una trasmissione radiofonica. Dopo che Madison e Morgan Jones (Lennie James) hanno rovesciato il rapimento dei fratelli Krennick, Shrike (Maya Eshet) e Crane (Daniel Rashid), Madison ha reclamato PADRE per rendere l'isola "ciò che doveva essere in primo luogo": una zona sicura per creare nuovi insediamenti in tutto il paese.

"Il mio nome è Madison Clark. Se riuscite a sentire questo messaggio, vi trovate nel territorio che un tempo PADRE pattugliava. PADRE è caduta. Non sono più una minaccia per voi o per i vostri figli", ha detto Madison via radio. "Se avete perso un bambino, raggiungete le seguenti coordinate e inviate un SOS su questo canale: 31 gradi, 51 minuti nord. 81 gradi, 10 minuti ovest. Vi troveremo. Faremo del nostro meglio per riunirvi ai vostri figli. Ripareremo a tutti i danni che PADRE vi ha fatto".

L'ascoltatore misterioso, ora confermato essere Troy, ha annotato quelle coordinate e raccolto un assortimento di oggetti familiari. Tra i loro trofei: gli occhiali da sole di Strand, la protesi del braccio di Alicia (con all'interno i resti ossei del suo braccio morso da uno zombie), il martello di Madison e una mappa con le indicazioni per raggiungere PADRE a Savannah, in Georgia, dalla diga Gonzalez a Tijuana, Baja California.

Gli ultimi episodi di Fear the Walking Dead torneranno in onda il 22 ottobre prossimo su AMC.