Fear The Walking Dead: l'audience della serie continua a diminuire

Brutte notizie per i fan della serie spin-off di The Walking Dead: sembra che le avventure di Alicia e Morgan non stiano convincendo il pubblico, infatti dopo le pessime reazioni al tredicesimo episodio di Fear The Walking Dead, il numero di spettatori che segue lo show continua a diminuire.

L'undicesima puntata aveva raggiunto il numero di 1,44 milioni di telespettatori, ma una settimana dopo, in occasione del dodicesimo episodio della quinta stagione gli appassionati sono diminuiti a 1,14 milioni. Il trend è preoccupante soprattutto perché la serie non si trova a competere contro altri show: dopo la fine di Game of Thrones non è presente nessun competitor di alto livello, almeno fino alla prossima domenica, data di inizio della stagione di football americano.

Le nuove vicissitudini dei sopravvissuti non stanno appassionando i fan, che accusano gli showrunner di non essere riusciti a dare una direzione precisa alla serie, inoltre molti dei personaggi preferiti sono stati ridotti delle semplici macchiette, pronte a mettersi in pericolo per salvare persone che non vogliono unirsi al gruppo.

Il promo della prossima puntata di Fear The Walking Dead ci mostra un episodio più movimentato dei precedenti, ma bisogna vedere se riuscirà a salvare una stagione che non sta andando come aveva previsto l'emittente televisiva AMC.