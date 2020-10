Fear the Walking Dead: Austin Amelio parla del ritorno agrodolce di Sherry

Austin Amelio, l'interprete di Dwight nell'universo di The Walking Dead annuncia che "cose pazze stanno per accadere" ora che il suo Dwight e la moglie si sono riuniti in Fear the Walking Dead.

L'episodio della sesta stagione Alaska si è concluso infatti con la prima apparizione di Sherry (Christine Evangelista) dopo un episodio del 2016 di The Walking Dead. Ma la felice riunione della coppia potrebbe essere di breve durata: Dwight è fuggito da Negan (Jeffrey Dean Morgan) solo per esserlo soggiogato da un nuovo villain, Virginia (Colby Minifie).



"Vedrete queste vite, come due pezzi di un puzzle che non si adattano veramente insieme", ha detto Amelio a Decider riguardo a cosa succederà a Dwight e Sherry. "Oppure un pezzo del puzzle è stato piegato e dell'acqua ci è caduta sopra, e tu stai cercando di forzarlo. Sarà diverso. Non sarà quello che pensavano che sarebbe stato."



Il periodo della luna di miele potrebbe non durare a lungo, ha detto Amelio, perché "sta per succedere qualcosa di folle". I commenti di Amelio arrivano dopo che i co-protagonisti Lennie James e Karen David - che interpretano rispettivamente Morgan Jones e Grace - hanno avvertito gli spettatori di prepararsi per una sesta stagione "molto oscura".



"Ci sarà troppa paura da gestire per gli spettatori", ha detto James durante una reunion virtuale della famiglia The Walking Dead in estate. "In questa stagione stiamo decisamente andando verso il lato oscuro. Molto, molto oscuro, quindi tenetevi forte. Sarà una vera emozione" ha aggiunto David.



Portare i personaggi in luoghi oscuri segnala dei cambiamenti per il gruppo di sopravvissuti per lo più diviso e distribuito negli insediamenti occidentali della Virginia, tra cui Alicia Clark (Alycia Debnam-Carey) e Daniel Salazar (Ruben Blades).



"Quando si parla di questo universo, per me dire, 'Stiamo diventando oscuri', deve essere qualcosa di piuttosto serio", ha detto James. "Stiamo praticamente andando verso questa direzione e nessuno sarà più lo stesso alla fine di questa stagione".



Le domande sull'assenza di Sherry da The Walking Dead saranno affrontate in Honey, l'episodio di Fear in onda l'8 novembre. È lì che incontreremo di nuovo Christine Evangelista e il suo personaggio chiamato adesso "Sherry 2.0".



"È una persona decisamente più risoluta, forte e tenace, ed è in missione. La chiamo Sherry 2.0", ha detto Evangelista a Insider. "Tutto ciò che le è successo nella sua vita - tutto il dolore che ha sopportato, la perdita, gli abusi che ha subito, specialmente con Negan, e poi, alla fine, non avere alcuna conclusione da tutta quell'esperienza perché è dovuta fuggire non le ha mai fatto vedere davvero nessuna luce. Il suo ex marito l'ha fatto."



Ha continuato, "Il personaggio di Dwight ha davvero visto la caduta di quell'impero in un certo modo e lei no. Sta davvero portando tutte quelle esperienze ed è stato davvero pesante e vedrete come questo l'ha cambiata come donna. L'ha indurita in un certo senso e la vedrete lottare contro questo".



Lo showrunner Andrew Chabiss ha commentato l'emozionante reuonion in Fear The Walking Dead mentre Maggie Grace ha dato alla luce il suo primo figlio.