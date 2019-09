Fear the Walking Dead: agli autori piacerebbe realizzare un episodio musical

L'accoppiata zombie e musica non è di certo una novità, come insegna lo storico video di Thriller , celebre brano di Michael Jackson dove i non-morti si esibiscono in un'indimenticabile coreografia. Ebbene, anche se Fear the Walking Dead non sembra il contesto più appropriato per uno sviluppo simile, gli autori sembrano aperti all'idea.

A rivelarlo è la new-entry Karen David (Grace). L'attrice ha infatti riferito che gli showrunner Andrew Chambliss e Ian Goldberg terrebbero in considerazione la possibilità di girare un episodio musical.

In questa stagione dello spin-off di The Walking Dead, David si è esibita in un duetto con Daniel Salazar (Rubén Blades) e ha dichiarato: "se può esserci a possibilità di avere un episodio tutto musicale -ci sono bravi cantanti nel cast- ci metto la firma. Voglio vedere un gruppo di zombie ballerini".



David ha poi spiegato che non dovrebbe trattarsi di un espediente slegato dalla trama, ma che anzi debba integrarsi in qualche modo senza farlo sembrare forzato, "magari un'allucinazione, o un sogno, qualcosa dove possa essere tangibile". Agli showrunner piacerebbe poter fare qualcosa del genere, confessa l'attrice "ma deve avere un senso. E io cercherò di spingere in quella direzione in futuro [ride]".



