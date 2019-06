Fear The Walking Dead avrà a che fare con i film su Rick Grimes?

Il destino di Rick Grimes è ancora avvolto da un velo di mistero. Tutto ciò che sappiamo è che sono stati annunciati tre film che dovrebbero approfondire la storia dello storico protagonista di The Walking Dead, ma alcune novità potrebbero esser venute a galla.

L'ultima volta che abbiamo visto Rick in The Walking Dead è stata durante l'episodio 9x05, mentre volava via a bordo di un elicottero con Jadis ed alcuni misteriosi alleati. Sull'elicottero campeggiava un simbolo composto da tre cerchi.

Lo stesso simbolo, ora, è apparso nel primo episodio della quinta stagione di Fear The Walking Dead. Nella premiere della nuova stagione abbiamo infatti assistito al ritrovamento di un walker equipaggiato con una mappa con varie forme rappresentanti le varie contee. Ciò ci lascia intuire che, chiunque fosse il walker in questione, provenisse da un gruppo piuttosto ampio: il gruppo che ha portato via Rick, con ogni probabilità.

Tutto ciò si ricollega, d'altronde, alla promessa fatta dallo showrunner Ian Goldberg, che aveva parlato di un walker che avrebbe rivoluzionato l'intero universo di The Walking Dead. Promessa mantenuta? Non resta che aspettare i prossimi episodi per scoprirlo, così come non resterà che attendere per capire in che modo le vicende narrate in questa stagione potranno, eventualmente, incrociarsi con i film su Rick Grimes.