Fear the Walking Dead, chi sono i nuovi antagonisti della stagione 6?

A meno di una settimana dalla messa in onda del finale di metà stagione di Fear the Walking Dead 6, ripercorriamo insieme il ruolo del nuovo gruppo di antagonisti a partire dalla loro introduzione nella premiere, "The End Is the Beginnig", andata in onda lo scorso 11 ottobre.

Attenzione, seguono spoiler.

Nel primo episodio della stagione in corso, due sconosciuti assumono il cacciatore di taglie Emile per rintracciare Walter, il possessore di una chiave per un sottomarino arenato a Galveston, in Texas. Arrivato sul posto, uno dei due uomini scrive con lo spray la frase "La fine è l'inizio" sul sottomarino mentre aspetta l'arrivo di Emile, il quale però viene ucciso da Morgan.

Durante la puntata 6x02, Ginny nomina un gruppo guidato da Victor Strand e Alicia come "necessari per la sopravvivenza" dopo che questi hanno eliminato un gruppo di zombie. La donna promuove Strand a capo di un nuovo gruppo di soldati, avvertendolo di prepararsi al "grande spettacolo" in arrivo.

Nel terzo episodio, "Alaska", Ginny manda Althea e Dwight in una missione di ricognizione per determinare la causa di alcune morti misteriose in modo da evitare di incappare nello stesso destino. Arrivati in un edificio in cui è dipinto lo stesso messaggio visto nella premiere insieme ad Al, quest'ultimo vede una gabbia per topi vicino ad una bomboletta di vernice spray.

In "The Key", l'episodio 6x04, Morgan si mette in viaggio per Humbug's Gulch insieme al cane di Emile, Rufus per cercare degli indizi sulla scomparsa di Grace. A questo punto, i due uomini della prima puntata tendono un'imboscata per recuperare la chiave in possesso di Morgan, ma quest'ultimo riesce ad uccidere gli aggressori.

Più avanti nella trama, Ginny e i ranger Hill e Marcus catturano Paige mentre sta marcando degli alberi nel corso dell'ultimo episodio andato in onda, il 6x06. Scopriamo quindi che dietro a queste scritte ci sono Paige e il suo gruppo, ma prima che Ginny possa possa scoprirne le ragioni Paige si spara e la lascia senza risposte.

A questo punto Ginny si reca a Tank Town per indagare su un'esplosione, dove la presenza della scritta "La fine è l'inizio" rende immediatamente chiaro che è opera del nuovo gruppo di antagonisti. Intrappolata insieme a June dopo un'altra esplosione e morsa da uno zombie, Ginny spiega che sta cercando di salvare tutti quanti da un gruppo a cui "importa più uccidere che vivere", rivelando che il suo interesse principale è proteggere la sorella minore Dakota.

Per scoprire di più suoi nuovi villain non ci resta che attendere il finale di metà stagione, dal titolo "Damage from the Inside", che ricordiamo andrà in onda il prossimo 22 novembre. Intanto, Fear the Walking Dead 6 si è rivelata la stagione più amata di sempre su Rotten Tomatoes.