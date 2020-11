Fear the Walking Dead: chi ha salvato Morgan? Proviamo a fare chiarezza

Nelle scorse ore è andato in onda il midseason finale della sesta stagione di Fear The Walking Dead. Molte sono ancora le questioni in sospeso e soprattutto, molti sono i dubbi in merito al salvataggio di Morgan.

Come ricorderete, nel finale della quinta stagione, "End of the Line", Virginia separa il gruppo di Morgan a Humbug's Gulch prima di sparargli a bruciapelo e lasciarlo in balia degli zombie. Qualcuno però arriva miracolosamente in suo aiuto, uccidendo tutti i non morti che lo circondano. Nella premiere della sesta stagione, The End Is the Beginning, Morgan racconta a Isaac del medico misterioso che lo ha salvato e poi lo ha rimesso in sesto prima di scomparire, lasciando dietro di sé nient'altro che una nota: "Non lo sai ma mi conosci, ho sentito il tuo messaggio. Devi farcela. Hai ancora cose da fare".

C'era motivo di credere che il salvatore di Morgan fosse Sherry, la moglie scomparsa di Dwight che era nella zona di Humbug's Gulch la notte della sparatoria, ma Sherry non ha riconosciuto Morgan quando lo ha incontrato per la prima volta. La rudimentale ricucitura potrebbe essere opera di Dakota, la sorella minore di Virginia che cerca disperatamente di sfuggire alle sue grinfie, ma sembra che sia stata esclusa nel finale di mezza stagione. La donna infatti è stata particolarmente sorpresa di averlo rivisto in vita.

In molti pensano che però dietro il salvataggio di Morgan ci sia Medison. La donna sembrava anch'essa morta nel finale della quinta stagione ma, tutto lascia pensare che in realtà sia ancora in vita. A riguardo Ian Goldberg ha detto: "C'è sempre una possibilità. Non possiamo dire molto altro su chi ha salvato Morgan, a parte il fatto che abbiamo visto il biglietto. Abbiamo visto che era qualcuno con un secondo fine che ha detto che Morgan aveva ancora cose da fare".

Secondo Rottern Tomatoes, la sesta stagione di Fear The Walking Dead è la più amata di sempre e, in molti si domandano quando potremo vedere i restanti episodi dopo il midseason finale. Sembra probabile che bisognerà attendere la seconda metà del 2021.