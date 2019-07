Fear The Walking Dead: citato un personaggio della serie principale

Dopo le rivelazioni della nuova puntata di Fear The Walking Dead, il personaggio di Dwight confida a John Dorie chi è la persona che lo ha spinto a cercare sua moglie.

Il legame tra The Walking Dead e la sua serie spin-off è molto forte: i due show condividono personaggi come l'ex Savior e Morgan Jones, ma anche figure che non hanno mai fatto la loro comparsa influiscono sulle vicende protagonisti.

Ci riferiamo a Daryl Dixon, che con le sue parole ha dato il via all'emozionante ricerca di Sherry. Come viene rivelato a John infatti, durante il colpo di mano che ha distrutto la leadership di Negan, il personaggio interpretato da Norman Reedus ha deciso di esiliare Dwight, non prima però di spingerlo a ritrovare sua moglie. Nonostante conoscesse il suo passato, Daryl ha deciso di dargli un'altra possibilità per cambiare la sua vita, attraverso questo viaggio.

A seguito della risoluzione del conflitto con i Savior, anche Morgan si è allontanato dalla Virginia, finendo nello stesso gruppo di Dwight, aprendo così nuove ed interessanti dinamiche per i fan dello show.

Continuano così i cameo nella quinta stagione di Fear The Walking Dead, resta da vedere se anche il mistero sul rapimento di Rick Grimes verrà approfondito, magari attraverso il lavoro di Althea, personaggio della serie spin-off prodotta da AMC.