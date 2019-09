Fear the Walking Dead: Colby Minifie rivela i retroscena del nuovo villain

L'arrivo di un nuovo villain ha fatto bene agli ascolti di Fear the Walking Dead, che è riuscita a recuperare gli spettatori persi nella prima parte della quinta stagione. Colby Minifie, che ha il ruolo di Virginia nello show AMC, ha rivelato alcuni retroscena della nuova minaccia che Morgan e gli altri dovranno affrontare.

Virginia è il capo del gruppo dei Pionieri e l'attrice l'ha definita "utilitarista", una persona a cui importa la sopravvivenza della maggior parte delle persone, però sotto la sua leadership. Minifie ha poi parlato della vita del personaggio prima dell'apocalisse. "era un'esperta di rendimento, assunta per valutare cosa era ridondante in una società ed eliminare quei posti di lavoro ritenuti non necessari". Qualcosa che fa anche ora in un mondo devastato dalla presenza degli zombie, solo che "l'eliminazione significa qualcosa di diverso. Viene da un mondo dove c'è una chiara linea di comando e ora lei è il CEO". Per questo non si fa scrupoli a uccidere persone che non vengono ritenute essenziali.

Nonostante questo approccio, per Minifie l'obiettivo è lo stesso del gruppo di Morgan. "Vuole ricostruire un senso di comunità, di struttura e di cooperazione in un mondo imploso nel caos". Virginia è riuscita ad avere un grande seguito di persone che la supportato ed è convinta che abbiano "bisogno di un leader che possa mantenere integra la comunità, ed è molto brava a farlo".



L'attrice si trova bene in questa parte e ha confessato che "è un piacere interpretare una tipa dura che usa un linguaggio elegante". Minifie ha poi concluso dicendo: "ha una storia davvero profonda e l'esplorazione con un personaggio simile non finisce mai".



Inoltre, i nuovi villain potrebbero essere collegati alla scomparsa di Rick Grimes, andando ad aumentare i punti di contatto con la serie madre The Walking Dead.