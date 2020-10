Fear The Walking Dead, Colman Domingo: 'Due addii sono stati un duro colpo per me'

L'addio di un personaggio è sempre un boccone amaro da mandar giù non solo per i fan di una serie TV, ma anche per i protagonisti costretti a dire addio a colleghi con cui si è lavorato per tanto tempo. Ne sanno qualcosa le star di Fear The Walking Dead, che di addii dolorosi ne hanno dovuti sopportare un bel po'.

A parlarne è stato Colman Domingo, che ha ammesso di essersi sentito davvero molto triste dopo gli addii di Kim Dickens e Frank Dillane, volti rispettivamente di Madison Clark e di suo figlio Nick, che hanno salutato lo show AMC nel corso della quarta stagione.

"Devo ammettere che non è facile. C'è una stagione su tutte che è stata davvero difficile da digerire per me, se devo essere onesto" ha spiegato l'attore, facendo riferimento appunto alla quarta stagione durante la quale "stavamo cambiando un bel po' di membri del cast".

Domingo ha proseguito: "Alcuni dei miei più cari amici, come Kim Dickens e Frank Dillane, lasciarono lo show. Molti altri salirono a bordo, come Daniel Sharman e Kevin Zegers. È come se la mia vita sociale fosse costantemente sulle montagne russe". Recentemente Fear The Walking Dead ha voluto omaggiare Kobe Bryant; qui, invece, trovate una key-art di Fear The Walking Dead in stile western.