Fear the Walking Dead, Colman Domingo risponde alle accuse sui troppi spin-off

Se The Walking Dead si avvia alla fine con l'undicesima e ultima stagione, sono molti gli spin-off di The Walking Dead, tra gli show già avviati e quelli ancora in fase di sviluppo. Di recente, Colman Domingo, attore di Fear The Walking Dead ha risposto alle polemiche che ritengono gli spin-off "stancanti".

Nei mesi scorsi è arrivata la conferma della stagione 8 di Fear The Walking Dead e pochi giorni fa è stato annunciato il nuovo spin-off Isle of the Dead che arriverà nel 2023 e vedrà protagonisti Maggie e Negan, riaprendo così la polemica sull'estensione dell'universo di The Walking Dead, con la lamentela da parte di alcuni fan che hanno evidenziato come i molti spin-off stiano affaticando il franchise.

La star di Fear The Walking Dead Colman Domingo, che nei giorni scorsi aveva rivelato di aver proposto uno spin-off su Strand, è entrata nel merito della vicenda: "Ho avuto un'ottima conversazione con Scott Gimple, direttore creativo dell'intero universo di The Walking Dead, abbiamo avuto una bella chiacchierata sulla direzione che una storia può intraprendere".

"E' un po' come gli universi DC e Marvel" ha proseguito Domingo. "Credo ci siano molte storie da raccontare perché c'è stato un grande lavoro di costruzione dell'universo narrativo. Immaginate se ci fosse davvero una sorta di apocalisse: come proseguirebbero le varie civiltà in America Latina, in Asia o qui in America? Come cambierebbe la gente? Credo che questa sia sempre un'ottima storia".

"Ciò che mi è piaciuto sin dall'inizio di The Walking Dead, è che ci ha mostrato tutto fin dall'inizio e ha sfidato gli spettatori a immaginare che cosa sarebbero diventati" ha rivelato Domingo, "E' una grande disamina della nostra umanità. Quindi, credo che ci siano ancora molte storie da raccontare e che finora siano stati molto saggi nel modo in cui le hanno raccontate. Penso che potrebbe ancora andare lontano, raccontando il futuro o il passato, ed è davvero entusiasmante".

Fear The Walking Dead riprenderà negli Stati Uniti con la seconda parte della stagione 7 dal 17 aprile su AMC.