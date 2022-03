Fear the Walking Dead, Colman Domingo: 'Uno spin-off su Strand sarebbe interessante'

Mentre attendiamo l'arrivo della seconda parte di Fear the Walking Dead 7, l'attore Colman Domingo ha presentato alla AMC uno spin-off sul suo personaggio, Strand.

Come sappiamo, Victor Strand è cambiato molto nel corso dello show, dove l'astuto truffatore è diventato signore del proprio feudo post-apocalittico, ora in guerra con Alicia Clarke e Morgan Jones. Secondo il suo interprete, Domingo, si tratta di un personaggio che avrebbe ancora molto da offrire, e considerando il largo numero di spin-off di The Walking Dead in arrivo, uno in più non può di certo nuocere al franchise. L'idea dell'attore per lo spin-off di Strand è in verità molto interessante, in quanto Domingo ha definito il suo abile sopravvissuto dalla dubbia moralità un "James Bond dell'apocalisse zombie".

Sicuramente questo desiderio di Colman Domingo, però, nasce anche dalla volontà di non lasciare un personaggio che ama particolarmente, e sulla cui crescita ha lavorato molto in queste sette stagioni. "Quello che ho amato di Victor, è che lui è come un gatto con nove vite", ha detto Domingo a PopCulture. "Si evolve in continuazione. In ogni stagione abbiamo preso decisioni basate su quanto sia unico, quanto sia diverso cioè, su quali sono i suoi nuovi sistemi operativi. Che continuano ad evolversi. Quindi credo che si tratti di un personaggio in continua evoluzione. E credo che sarà interessante vederlo nel suo spinoff chiamato Strand. Perché no?"