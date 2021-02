Fear the Walking Dead, confermato il ritorno di un attore nella settima stagione

Gli episodi della seconda parte della sesta stagione dello spin-off Fear The Walking Dead saranno mandati in onda su AMC a partire dal prossimo 11 aprile, ma il network ha già rinnovato Fear The Walking Dead per una settima stagione e ora un attore ha confermato il suo ritorno nello show.

Colman Domingo, interprete di Victor Strand fin dalla prima stagione dello show è già pronto per la settima stagione: "Penso che stiamo vivendo la stagione migliore che abbiamo avuto. Continuiamo a raddoppiare la posta in gioco e continua a diventare tutto un po' più epico, e i personaggi stanno crescendo", ha detto Domingo a ET Canada sulla seconda parte della sesta stagione di Fear.



"E il mio personaggio è stato presente sin dall'inizio, quindi penso che abbia avuto molte evoluzioni. Ora vedremo uno Strand 6.0, o 7.0, poiché stiamo per iniziare le riprese della stagione 7 tra due mesi. Adoro il lavoro. È divertente, è una narrazione epica, ma in realtà si tratta solo di essere umani. Questo è ciò di cui parla lo spettacolo, e c'è sempre molta più storia da raccontare" ha detto l'attore.



Scott Gimple ha descritto la seconda metà di della sesta stagione "piena di intensità con shock, paure, crepacuore e rivelazioni". Dovrebbe essere la penultima stagione per il suo personaggio e Domingo è in pace con l’uscire di scena se la morte di Strand farà parte di una trama davvero buona.



"Guardo sempre le ultime pagine della sceneggiatura per vedere se muoio. Non so perché, ma mi sento come il mio personaggio, ha avuto nove vite o qualcosa del genere. Non ho più quella paura. Se mi uccideranno, voglio solo che sia una trama davvero buona. Sono qui per questo. Se decidono di uccidermi nel prossimo episodio, lasciate che sia fantastico" ha concluso Domingo.



Scoprite quali erano i pieni per Madison Clark in Fear The Walking Dead in attesa di prossimi sviluppi.