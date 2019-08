Fear The Walking Dead continuerà a popolarsi di personaggi 'sorprendenti' e 'divertenti'

È andato ieri in onda negli Stati Uniti d'America il decimo episodio della Fear the Walking Dead, "210 Word Per Minute", occasione che ha permesso allo showrunner della serie, Andrew Chambliss, di tornare a parlare dei nuovi episodi e del futuro dello show, specie in relazione ai personaggi.

Discutendo allora della serie con TV Insider, lo showrunner ha rivelato che le fila di Fear the Walking Dead continueranno ad aumentare man mano che Morgan, Alicia e il resto del gruppo si sposterà da un luogo all'altro, incontrando dunque alleati o nemici, sempre e comunque "sorprendenti" e "divertenti". Dice Chambliss:



"Vedremo questi personaggi guardarsi dentro e affrontare cose che non hanno mai combattuto prima. Ci divertiremo un bel po'. Arriveranno nuovi personaggi che gestiremo con più ironia e altri invece davvero sorprendenti. Espanderemo a dismisura il mondo in cui agiscono Morgan e il resto del gruppo". Tra questi ci sarà una delle new entry interpretata da Holly Curran (The Marvelous Mrs. Maisel), di cui lo showrunner ha rivelato: "Lei interpreterà un personaggio che aiuterà qualcuno a cambiare radicalmente le proprie convinzioni. Al momento dirà solo questo, ma siamo davvero entusiasti di averla nel cast e devo dire che ha fatto un lavoro fantastico, quindi siamo felici che i fan possano godersi questa nuova storia".



Fear the Walking Dead tornerà in onda sulla AMC il prossimo 25 agosto con l'11 episodio, "You're Still Here".