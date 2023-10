Fear the Walking Dead, cos'è davvero successo ad Alicia? Parlano gli showrunner

Dopo il clamoroso ritorno di Troy nella ripresa degli ultimi episodi di Fear the Walking Dead, che si concluderà ufficialmente alla fine di questa ottava stagione, una domanda che ha tormentato i fan dello spin-off/prequel di The Walking Dead per molto tempo è stata "Cosa ne è stato del personaggio di Alicia?". Ora gli showrunner hanno risposto.

Ebbene, Alicia Clark è morta. Almeno, questo secondo Troy Otto (Daniel Sharman), che è tornato dalla morte per sfogare un vecchio rancore nei confronti di Madison Clark (Kim Dickens) in Fear the Walking Dead. Il nuovo episodio andato in onda la notte scorsa si è concluso con due rivelazioni scioccanti per Madison: innanzitutto, che non ha ucciso Troy quando lo ha colpito con un martello in testa nella terza stagione. In secondo luogo, il destino di sua figlia: Troy si è vendicato uccidendo Alicia (Alycia Debnam-Carey).

L'ultima volta che abbiamo visto Alicia, si era incamminata nel fallout radioattivo per trovare i sopravvissuti in cerca di PADRE prima di quella che pensava fosse la sua fine inevitabile: soccombere alla febbre causata da un morso di zombie. A un certo punto, durante il salto temporale di sette anni, il contorto Troy ha apparentemente rintracciato Alicia e l'ha uccisa. Troy ha poi consegnato la prova della sua morte: una protesi che Victor Strand (Colman Domingo) e Daniel Salazar (Rubèn Blades) hanno riconosciuto come i resti scheletrici del braccio amputato di Alicia.

"L'ho strappato dal suo cadavere dopo averla uccisa", ha detto Troy a Madison, sostenendo di aver lasciato Alicia da non-morta e senza un braccio a vagare come un walker. "L'avrei abbattuta, Madison. Dopo tutto il girovagare che ho fatto in Messico, ho pensato che fosse giusto che Alicia facesse la stessa cosa. Forse un giorno la troverai. O forse lei troverà te, o forse no, e finirà il lavoro".

Cosa è successo realmente ad Alicia? È morta? Troy sta dicendo la verità? A queste domande hanno riposto gli showrunner Andrew Chambliss e Ian Goldberg, i quali hanno confermato che tutte le domande su Alicia troveranno risposta prima che Fear the Walking Dead si concluda con il finale in due parti previsto per il 19 novembre.

"Se Troy sta dicendo la verità è qualcosa che dovrete aspettare di scoprire nel resto della stagione", ha detto Goldberg. Ha aggiunto Chambliss: "Scopriremo sicuramente se la storia di Troy è vera o meno e cosa è successo realmente tra Troy e Alicia".