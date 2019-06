Fear the Walking Dead: cosa aspettarsi dalla sesta stagione

Nonostante il record negativo della premiere di Fear the Walking Dead, che ha fatto registrare un calo di ascolti rispetto alla stagione precedente, la serie rimane ancora la seconda produzione più grande per l'emittente televisiva AMC.

Per questo motivo, se anche il calo d'ascolti dovesse portare alla decisione del network di non investire più sullo show, molto probabilmente ci sarà comunque una sesta e ultima stagione che chiuderebbe definitivamente l'intero arco narrativo.

Proviamo quindi a immaginare quale potrebbe essere la futura data d'uscita della nuova stagione, il cast e tutto ciò che è collegato alla serie.

Quando sarà trasmessa?

Dalla seconda stagione in poi, la serie ha seguito uno schema abbastanza preciso: una premiere nel mese di aprile, e l'anno successivo nel mese di giugno. Un alternanza confermata dall'attuale quinta stagione, uscita appunto a giugno, e che potrebbe vedere quindi in teoria la sesta uscire nell'aprile del 2020.

Gli attori che saranno presenti

Questo risulta molto più difficile da prevedere. Ma, a meno di una dipartita dei loro personaggi durante la quinta stagione, dovremmo rivedere gli attori principali, ovvero Lennie James, Danay Garcia, Maggie Grace, Alycia Debnam-Carey, Colman Domingo, Garret Dillahunt, Jenna Elfman, Alexa Nisenson, Austin Amelio, Ruben Blades e Karen David.

La trama di Fear the Walking Dead 6

Finora la quinta stagione si è basata principalmente sul concetto di speranza, con il personaggio di Morgan diventato il leader principale del gruppo e mosso dal desiderio di poter ritrovare altri sopravvissuti all'interno dell'apocalittico mondo di Fear the Walking Dead. Ma sarebbe troppo scontato pensare che tutto andrà per il verso giusto, per cui potrebbe accadere un cliffhanger di quelli clamorosi, uno di quelli che ribalta completamene la situazione e magari aprirà a un nuovo crossover con The Walking Dead, come accaduto con la redenzione di Dwight in Fear the Walking Dead.

Quando uscirà il primo trailer?

Se veramente la sesta stagione dovesse uscire ad aprile, allora è molto probabile che vedremo il primo trailer a marzo. Viceversa, se non dovesse essere mantenuta la struttura canonica, allora in caso di uscita a giugno, vedremo il trailer a maggio.

Vi ricordiamo che la quinta stagione di Fear the Walking Dead viene attualmente trasmessa da AMC e vedrà il prossimo espisodio, intitolato Skidmark, arrivare il prossimo 23 giugno.