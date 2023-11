Fear the Walking Dead, cosa succede a Troy? La spiegazione degli showrunner

Fear the Walking Dead, spin off prequel di The Walking Dead, si è concluso domenica con un doppio episodio speciale, Fighting Like You. Gli showrunner,che hanno dichiarato il loro entusiasmo per la riuscita del finale, si esprimono anche su uno dei momenti più importanti dell'episodio. Attenzione quel che segue contiene spoiler!

Troy Otto è stato ucciso da Madison Clark per proteggere PADRE e vendicare la morte della figlia Alicia: Madison usa proprio i resti del braccio mozzato di Alicia per pugnalarlo a morte. Questa è la morte di Troy Otto: in seguito, Tracy lo troverà nella sua forma da zombie mentre si aggira nella foresta e lo ucciderà una seconda volta.

Lo showrunner Ian Goldberg ha commentato questo momento del finale di Fear the Walking Dead, spiegando la scelta di Madison. "Sembra che Troy sia cambiato, sembra che sia degno di redenzione basandosi sulle sue azioni. Ma Madison ha visto ogni volta come puoi bruciarti per questa cosa. E penso che ci sia una vera domanda nella sua testa: "Ci si può fidare di Troy? Vale il rischio? E in quel momento decide che non lo vale, che la scelta più pragmatica sia ucciderlo." ha dichiarato.

Goldberg aggiunge altre considerazioni sulla morte di Troy, assumendo il punto di vista di Madison: "Questo è un momento molto oscuro per Madison. Ma lo fa perchè crede che sia quel che deve fare per proteggere la sua famiglia. Dubita del "nessuno muore finchè non è morto" in quel momento. E il finale è sul suo capire che si sbagliava e sul riportarla a uno stato di speranza dove comprende che la sua filosofia iniziale era corretta.".

Troy meritava questo destino? O avrebbe sfruttato bene la seconda opportunità che gli era stata data? Lo showrunner Andrew Chambliss non ha una risposta precisa: "Penso che sia una domanda di cui non conosceremo la risposta. Ma penso che in particolare nel penultimo episodio, [Troy] cominci a vedere gli errori nel suo comportamento e comici a vedere che forse, ma forse, ha bisogno di cambiare per Tracy. Quindi pnso che ci sia una buona possibilità che potesse cambiare per Tracy, per Madison, per tutti a PADRE.".