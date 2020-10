Fear The Walking Dead, cosa è successo a Morgan? La stagione 6 si apre con un indizio

Nella serata di ieri è andato in onda negli Stati Uniti il primo episodio della sesta stagione di Fear The Walking Dead, intitolato The End Is the Beginning. Alla fine della stagione precedente avevamo lasciato Morgan (Lennie James) ferito a morte e in balia degli zombie. Con le ultime forze aveva anche lasciato un messaggio d'addio al gruppo.

Da qui riparte lo spin-off del franchise zombie, e invitiamo a interrompere la lettura chi non vuole incorrere in spoiler. Nell'episodio 6x01, Morgan è miracolosamente ancora vivo, e qualcuno ha ricucito la sua ferita. Quando Isaac (Michael Abbot Jr.) gli domanda cosa sia successo, la sua risposta è questa:

"Mi hanno sparato. A malapena riuscivo a resistere. I Camminatori stavano per farmi a pezzi e ho sentito degli spari. I Camminatori sono caduti, io sono svenuto. Poi mi sono svegliato... ed ero stato rattoppato. E chiunque sia stato, mi ha lasciato questo."

A questo punto Morgan mostra un biglietto macchiato di sangue, che recita: "Tu non mi conosci, ma ho ascoltato il tuo messaggio. Devi fare lo stesso. Hai ancora delle cose da fare."

Chi ha salvato Morgan? C'è un indizio che sembrerebbe condurre a Sherry (Christine Evangelista). In End of the Line, ultimo episodio della quinta stagione, abbiamo sentito una voce femminile giungere al walkie-talkie di Dwight, nei boschi fuori Humbug's Gulch. "Dwight, mi senti? Dwight? Pronto?". Se si tratta di Sherry, si trovava sicuramente nei paraggi, ed è quindi giunta in tempo per impedire ai Camminatori di divorare Morgan.

