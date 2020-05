Fear The Walking Dead, ci sarà un crossover con la serie principale? Parla Lennie James

Mentre ci sono attori che hanno proposto di spostarsi dalla serie principale a Fear The Walking Dead, diversi rumor sembrano indicare che ci sarà un evento condiviso tra le due opere. Ecco cosa ne pensa Lennie James.

L'interprete di Morgan Jones ha parlato con i microfoni di Digital Spy, commentando la notizia riguardo un evento che avrebbe portato alcuni personaggi di Fear ad apparire nelle puntate della serie principale. Ecco cosa ha dichiarato: "È qualcosa che vorrei fare? Certo, mi piacerebbe. Ma non sono come potrebbe essere organizzato, ma ci sono tante cose di Fear e di The Walking Dead che non pensavo fossero possibili e che invece sono state fatte. Quindi non sono la persona giusta a cui chiedere queste cose. Dico solo che non ho mai sentito niente riguardo questa notizia, anche se non vuol dire che non sia vera".

Siamo sicuri che sono numerosi i fan del franchise che sarebbero entusiasti di un eventuale evento crossover, se cercate altre informazioni riguardo la prossima stagione della serie, vi segnaliamo un'altra intervista a Lennie James di Fear The Walking Dead, in cui parla del futuro del suo personaggio dopo la puntata finale della quinta stagione dello show, che sarà disponibile nel corso del 2020.