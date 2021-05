Fear The Walking Dead, diamo un'occhiata al cast 'invecchiato' nella nuova foto di scena

Nell'ultimo episodio andato in onda, Fear The Walking Dead ha trasportato i protagonisti nel futuro, in una visione onirica di Grace (Karen David) ambientata sedici anni dopo i fatti della timeline principale. L'account ufficiale di The Walking Dead ha pubblicato una foto di scena del cast, opportunamente invecchiato per l'occasione.

L'immagine è visibile anche in calce alla notizia, e ci permette di dare un'occhiata più da vicino alla versione "16 anni dopo" di Morgan (Lennie James) e degli altri.

L'unica che non è invecchiata nella foto è proprio Grace, dal momento che nella sua visione è morta dando alla luce la figlia Athena.

"Ho continuato a pensare tra me e me quando ho visto tutti: Oh, quindi è così che sarete in futuro, eh? Ci siamo divertiti tutti" ha raccontato Karen David al blog di AMC. "Il nostro reparto trucco e i parrucchieri sono fantastici e talentuosi, e hanno fatto un lavoro davvero brillante con le trasformazioni con tutti. E ovviamente ero felice che Grace non sia invecchiata. Dopotutto è il suo sogno."

Sul destino del suo personaggio nella visione, l'attrice ha poi aggiunto: "Prova semplicemente un travolgente senso di sollievo e affetto per questo gruppo, perché dentro di lei sa che sta morendo, d'accordo, ma penso che questo fosse il congedo che desiderava e di cui aveva bisogno, e aveva bisogno di vedere le persone a cui teneva per un'ultima volta."