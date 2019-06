Fear The Walking Dead: l'episodio 4 ci ricorda uno dei protagonisti della serie principale

Continuano i collegamenti tra Fear The Walking Dead e la serie principale di Rick Grimes e soci, come confermato dall'episodio numero 4 della serie di AMC.

Durante l'ultima puntata infatti i personaggi di Charlie, Strand, Wendell e Sarah decidono di salvare da morte certa Daniel Salazar.

Per ringraziare i suoi salvatori Daniel decide di lasciargli le provviste presenti in un magazzino, tranne per un singolo sigaro, tenuto da parte per un amico, con la promessa di fumarlo insieme quando le cose andranno meglio.

Possiamo immaginare che l'amico in questione non sia altri che Abraham Ford, uno dei personaggi più amati dai fan della serie The Walking Dead. L'idea che i due personaggi siano entrati in contatto durante i loro viaggi viene confermata dal fatto che prima di dirigersi verso la Georgia e poi la Florida con il gruppo di Rick Grimes, Abraham fosse di stanza in Texas, stato dove hanno luogo gli eventi di Fear The Walking Dead.

Come dicevamo questa non è la prima volta che gli autori della serie targata AMC usano Fear per espandere gli eventi della serie principale, come per esempio la sparizione di Rick Grimes di The Walking Dead.

Nonostante gli ascolti della serie non siano ai livelli sperati dai dirigenti dell'AMC, è stata confermata l'uscita della sesta stagione di Fear The Walking Dead, anche se non è ancora chiaro se sarà la stagione conclusiva o se potremo aspettarci ancora altre avventure di Alicia e Morgan.