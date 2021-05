Fear the Walking Dead, l'episodio 6x12 trasporta i protagonisti in un possibile futuro

Questa notte negli Stati Uniti è andato in onda "In Dreams", episodio 12 della sesta stagione di Fear the Walking Dead che segue lo scioccante colpo di scena della puntata trasmessa la scorsa settimana e in cui assistiamo a una visione onirica di Grace.

Attenzione, seguono spoiler.

Come si legge nella sinossi ufficiale, "Grace si risveglia con un caso di amnesia e vede cosa sono diventati i suoi amici dopo che è stata assente per anni. Cerca in tutti i modi di mettere insieme i pezzi del puzzle per scoprire cos'è accaduto". In sostanza si tratta di una visione iper-colorata di un possibile futuro della comunità, che rende questo episodio uno dei più cupi (nonostante l'estetica) della stagione in corso.

Quando Grace si sveglia inspiegabilmente in un mondo in cui sono passati anni dal presente, riesce a fuggire da alcuni zombie grazie all'aiuto di Athena, la sua futura figlia di 16 anni. Grace viene così accolta nella comunità fondata da un invecchiato Morgan Jones (Lennie James), padre adottivo di Athena. Grace scopre di essere morta durante il travaglio, ma la sua morte è riuscita a riunire la famiglia un tempo divisa da Virginia.

Commentando il colpo di scena finale, ovvero Grace che conclude la puntata dicendo che si è trattato solamente di un sogno, il co-showrunner Andrew Chambliss ha spiegato ad Entertainment Weekly: "Penso che nella sua visione del futuro abbia visto solo il meglio di tutti loro, in base alla sua esperienza. Quindi c'era del vero in tutto questo. Senza che qualcosa tiri fuori da loro il meglio, sarà un viaggio molto difficile da affrontare. Quindi tutti questi momenti che abbiamo visto, come Strand e Daniel che ridevano insieme, Dwight e Sherry felicemente in coppia con un paio di figli, Morgan che ha costruito questo posto... Stabilisce la posta in gioco che tutti potrebbero perdere nei prossimi quattro episodi della stagione."

Per altre notizie sulla serie, vi lasciamo alla trama degli episodi finali di Fear the Walking Dead 6.