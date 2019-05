Fear the Walking Dead: gli eroi si uniscono nel nuovo teaser ufficiale!

AMC ha diffuso in rete un nuovo teaser ufficiale della quinta stagione di Fear the Walking Dead. Potete trovare "Heroes United", questo il titolo del teaser, come sempre all'interno della notizia.

La quarta stagione ha mostrato lo scontro tra i nostri protagonisti scontrarsi e Martha, una spietata assassina decisa a uccidere le persone che aiutano il prossimo. Nonostante tutto ciò che hanno passato con i conflitti contro gli Avvoltoi e Martha, la stagione si è conclusa in maniera positiva, con il gruppo che ha trovato una nuova base e ha creato un sistema progettato per aiutare altri sopravvissuti.

In questa quinta stagione il gruppo porterà avanti il proprio obiettivo di scovare i sopravvissuti e cercare di rendere ciò che è rimasto del mondo un luogo migliore. Morgan Jones guiderà come sempre il gruppo con una mentalità basata su benevolenza, comunità e speranza. Nel cast dello show troviamo Lennie James, Alycia Debnam-Carey, Colman Domingo, Danay García, Maggie Grace, Garret Dillahunt, Austin Amelio, Ruben Blades, and Jenna Elfman.

La quinta stagione di Fear the Walking Dead debutterà su AMC il prossimo 2 giugno. Nel frattempo vi ricordiamo che il network ha recentemente dato il via libera per un nuovo spin-off di The Walking Dead, la cui sceneggiature del pilot è già stata completata. Lo spin-off debutterà con una stagione da 10 episodi e vedrà Matt Negrete come showrunner.