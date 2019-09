Fear The Walking Dead: per alcuni fan l'ultimo episodio è stato 'inguardabile'

Continuano i guai per la serie TV con Lennie James e Alycia Debnam-Carey, dopo che i fan avevano definito l'undicesimo episodio di Fear The Walking Dead noioso, sembra che anche la puntata numero 12 della quinta stagione non abbia riscosso molto successo tra gli appassionati del mondo creato da Robert Kirkman.

Protagonisti di questo episodio intitolato: "Ner Tamid" sono stati Charlie e il rabbino Jacob Kessner, nuovo personaggio introdotto nella serie che sta vivendo un momento difficile per la sua fede. Nonostante questo, i commenti alla pagina Twitter dello show sono stati chiari, un utente ha scritto: "Non capisco come questa serie non sia stata ancora cancellata. Nessuna storia, nessuna regia, nessuno sviluppo dei personaggi. Sono riuscito a resistere solo qualche minuto".

Un altro ha commentato: "Sono stufo di questo show, dialoghi e avversari scadenti, è troppo noioso".

In molti hanno comunque apprezzato l'interpretazione di Alexa Nisenson, la giovane attrice ha convinto gli spettatori grazie alla caratterizzazione del suo personaggio, ma sembra che questa volta le sue abilità recitative non sono riuscite a salvare l'episodio.

Non resta che aspettare le prossime puntate per scoprire quale sarà il parere dei fan, nel frattempo Lennie James ha parlato delle sfide che affronterà in Fear The Walking Dead.