Fear The Walking Dead, i fan rivogliono ad ogni costo un personaggio

L'uscita di scena di un personaggio molto amato dai fan non viene sempre accolta nel migliore dei modi, soprattutto quando le modalità della dipartita vengono giudicate insoddisfacenti se rapportate alla sua importanza nello show.

Il caso della morte di Madison avvenuta durante la quarta stagione di Fear The Walking Dead sembra proprio essere uno di quelli in cui il pubblico proprio non vuole saperne di rassegnarsi. Ad un anno di distanza dalla scomparsa del personaggio interpretato da Kim Dickens, gli spettatori dello spin-off di The Walking Dead continuano a chiederne a gran voce il ritorno.

L'hashtag lanciato su Twitter per l'occasione è #BringBackMadison e, dando una rapita occhiata ai tweet correlati, si possono leggere cose come "Avete rovinato quello che era un grande show e trattato Madison una m***a!", "L'unica cosa che potrebbe spingermi a tornare a guardare la serie sarebbe il ritorno di Kim, ma davvero non ve la meritate", "Non mi frega più nulla di questa serie se Kim non torna!" e così via, seguendo questa falsariga.

Kim Dickens, dal canto suo, non ha mai chiuso all'eventuale rientro nello show: "Amo il personaggio, amo i fan, amo lo show e sono davvero fiera di ciò che ho fatto. Perciò, mai dire mai" dichiarò l'attrice a MovieWeb.

Il proseguo di Fear The Walking Dead, comunque, avrà probabilmente a che fare con i film su Rick Grimes recentemente annunciati. Durante la premiere di questa quinta stagione, intanto, gli showrunner hanno parlato della serie.