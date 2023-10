Fear the Walking Dead, il finale della serie sarà diviso in due parti

È iniziato il conto alla rovescia per gli episodi che concluderanno Fear the Walking Dead dopo otto anni. In vista del ritorno dello show previsto per domenica prossima, AMC ha annunciato che il gran finale della serie andrà in onda suddiviso in due parti, domenica 19 novembre, e che quindi gli episodi 8x11. e 8x12 saranno trasmessi di seguito.

A partire dall'episodio intitolato "Anton", che andrà in onda il 22 ottobre prossimo, gli ultimi episodi della stagione 8 di Fear the Walking Dead saranno trasmessi ogni domenica fino al 19 novembre, come detto. Tra l'altro, il recente trailer di Fear the Walking Dead aveva svelato il clamoroso ritorno in scena di un personaggio.

AMC ha così descritto gli episodi finali: "Ora che Shrike (Maya Eshet) e la sua influenza non ci sono più, Madison (Kim Dickens) punta a trasformare PADRE nel rifugio sicuro che il vecchio Stadio doveva essere. Ma così facendo, l'isola diventa un bersaglio, oltre che un faro, perché si sparge la voce di Madison e di questa terra di risorse, attirando un'attenzione indesiderata che rimette PADRE in pericolo e mette in dubbio che i nostri eroi meritino di salvarla".

"Alla fine della stagione 7 sapevamo che la stagione 8 sarebbe stata quella conclusiva. Siamo stati molto grati di aver potuto affrontare la stagione sapendolo, perché significava che potevamo pianificare la storia per portare la serie a una conclusione, per condurre davvero questi personaggi alla fine del loro viaggio nello show", ha dichiarato il produttore esecutivo Andrew Chambliss, che ricopre il ruolo di showrunner insieme a Ian Goldberg. "Partire da un punto in cui si costruisce verso una conclusione ha reso tutta la pianificazione - sia a livello pratico che a livello narrativo - molto più facile".

Chambliss ha continuato: "Credo che il finale sarà molto più soddisfacente di quello che avremmo scoperto a metà stagione. Ma ci ha portato ad avere questa spinta tematica che ci ha guidato dove io e Ian dicevamo spesso - 'la fine è nell'inizio' - e ha significato guardare indietro a tutti questi personaggi per vedere dove hanno iniziato il loro viaggio, fare il punto su come sono cresciuti, e metterli in luoghi dove questo sarebbe stato facilmente evidente sia per loro che per il pubblico".

Non rimane che sintonizzarsi per l'inizio di questo finale di stagione domenica prossima.