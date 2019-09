Fear the Walking Dead: nel finale di stagione potrebbe essere rivelata la sorte di Sherry

Manca un solo episodio alla fine della quinta stagione di Fear the Walking Dead e, mentre uno dei personaggi principali ha i minuti contati, un altro potrebbe ricomparire, o almeno potrebbe esserci l'opportunità di conoscerne il destino.

Stiamo parlando di Sherry (Christine Evangelista), da tempo scomparsa dai radar della serie. La sua scomparsa ha dato il via a una ricerca, finora infruttuosa, da parte del marito Dwight (Austin Amelio).

Ebbene, i primi minuti dell'episodio, mostrano l'uomo aggirarsi esausto nei boschi, quando a un certo punto qualcuno prova a contattarlo con il walkie-talkie. "Dwight?" chiede la voce di una donna nella clip pubblicata dal canale ufficiale dello show, che mostra i minuti iniziali dell'episodio. Dwight viene chiamato per una seconda volta, e allora prova a mettersi disperatamente in contatto con la donna: "tesoro, sei tu?". Purtroppo, la comunicazione è disturbata e, incapace di capire se ciò che sta avvenendo sia reale, Dwight scaglia il walkie-talkie, in piena frustrazione.



Nel video in cima all'articolo, invece, ci viene offerto un altro sguardo a End of the Line, l'episodio che chiuderà la stagione. Morgan (Lennie James) chiede aiuto a Virginia (Colby Minifie) per provare a liberare un luogo dagli zombie, ma in cambio riceve un rifiuto.



Fear the Walking Dead era riuscito a recuperare gli ascolti persi nella prima parte di stagione, anche grazie all'introduzione di nuovi villain, ma lo show fatica ancora a farsi apprezzare al meglio dai fan, tanto che alcuni di loro hanno avviato una petizione in cui chiedono ad AMC di cambiare gli showrunner.