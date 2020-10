Fear The Walking Dead: guardate la nuova key art in stile western dedicata alla serie

Se il terzo episodio di Fear The Walking Dead 6 si ispira a Die Hard, non possiamo fare a meno di notare che l'atmosfera generale che si respira nella sesta stagione è chiaramente ispirata al mondo del western, e ora arriva anche una key art a confermarlo.

Oltre alla Virginia interpretata da Colby Minifie, anche Morgan Jones ha iniziato a sfoggiare un fiammante cappello da cowboy e nelle precedenti puntate abbiamo potuto persino fare la conoscenza di uno cacciatore di taglie di nome Emile (Demetrius Grosse).

L'immagine ci mostra quasi tutti i protagonisti della sesta stagione, dai giovani innamorati John e June passando per Alicia, Grace, Daniel e Victor Stand, per concludere con Athea, Charlie e Luciana. Come spesso accade in un mondo popolato da famelici zombie, è probabile che prima o poi dovremmo prepararci a salutare alcuni personaggi, anche a causa delle "incomprensioni" che si verranno a creare con Virginia.

"Discutevamo di avvicinarci al western sin dalla stagione 4, e la cosa entusiasmante per noi è che quel panorama è ancora più vicino perché ci addentreremo nelle comunità di Virginia, per cui vedremo una sfaccettatura del tutto diversa. non è un West selvaggio e senza legge, al contrario: Virginia comanda con il pugno di ferro", aveva commentato lo showrunner Ian Goldberg al virtual Comic-Con.

In attesa delle nuove puntate della sesta stagione, attualmente in corso negli USA e in arrivo prossimamente su MTV in Italia, vi ricordiamo che la serie ha reso omaggio a Kobe Bryant.