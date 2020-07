Fear The Walking Dead: guardate il trailer e scoprite la data di uscita della stagione 6!

Al San Diego Comic-Con Home, edizione straordinaria che ha sostituito il Comic-Con di San Diego in quest'estate di cancellazioni e rinvii, il network AMC non ha deluso i suoi fan svelando data di uscita e trailer ufficiale di Fear The Walking Dead 6, apprezzata serie spin-off di The Walking Dead.

Il filmato promozionale, come al solito disponibile all'interno della news, anticipa la sopravvivenza di Morgan Jones, che però potrebbe non durare a lungo a causa di un pericoloso cacciatore di taglie. Col trailer arriva anche la rivelazione della data di uscita dei nuovi episodi, che inizieranno ad andare in onda dal prossimo 11 ottobre, esattamente una settimana dopo il finale della stagione 10 di The Walking Dead.

"Penso che il grande entusiasmo che abbiamo per questa sesta stagione riguarda il fatto che molti protagonisti si sono separati e sappiamo che Ginny ha parecchi insediamenti sotto il suo controllo. È come un colonizzatore", ha detto lo showrunner Andrew Chambliss in una recente intervista promozionale. "Significa che vedremo molti posti diversi e otterremo tante atmosfere da ogni episodi, e in questo modo saremo in grado di immedesimarci davvero profondamente con i nostri personaggi".

Ricordiamo che lo show è stato in grado di concludere le riprese prima del lockdown di Hollywood, dunque non ci saranno ritardi nella sua distribuzione. Per altri approfondimenti vi rimandiamo al trailer e data di uscita di The Walking Dead: The World Beyond, terza serie ambientata nel mondo creato da Robert Kirkman.