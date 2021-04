Fear The Walking Dead, iniziate le riprese della stagione 7: guardate l'annuncio sul web

La seconda parte della sesta stagione di Fear The Walking Dead ha da poco preso il via, ma il franchise zombie non si ferma mai: sono infatti già partite le riprese della stagione 7, come dimostra un tweet pubblicato nella giornata di giovedì dagli account social dello show.

Nel post, che possiamo vedere anche in calce alla notizia, si legge l'annuncio "Siamo tornati! La produzione della stagione 7 di Fear The Walking Dead è iniziata", e si nota la foto di un ciak, grazie alla quale possiamo scoprire qualche altro dettaglio.

L'episodio 7x03, a quanto pare, sarà diretto da Ron Underwood, che ha già lavorato agli episodi 210 Words Per Minute della quinta stagione e The Key della sesta.

Ci sarà un importante ritorno nella stagione 7 di Fear The Walking Dead, mentre in una recente intervista Garret Dillahunt ha parlato anche del suo futuro professionale. C'è stato infatti uno scioccante colpo di scena nella midseason premiere di Fear The Walking Dead 6, con l'uscita di scena del suo personaggio, John Dorie. L'attore sarà nel cast del prossimo adattamento del bestseller di Delia Owens La ragazza della palude.

"Sono davvero emozionato per ciò che riserva il futuro e sono davvero felice" ha detto Garret Dillahunt. "E sono davvero entusiasta di rimanere in contatto con i fan. John esisterà per sempre. Era un grande personaggio, ed è stato un onore interpretarlo."