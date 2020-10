Fear The Walking Dead: Jenna Elfman parla del futuro di June

I numerosi appassionati della serie di AMC sono ansiosi di scoprire come continuerà la storia dei protagonisti: dopo l'intervista a Lennie James di Fear The Walking Dead, vi segnaliamo i nuovi commenti di Jenna Elfman, in cui parla del futuro di June.

La nuova stagione dello show di zombie ci farà vedere il gruppo di sopravvissuti alle prese con Virginia e la sua comunità, che costringerà i protagonisti a dividersi ancora una volta. Ecco cosa ne pensa l'interprete di June in questa intervista concessa ai giornalisti di ComicBook.com: "Beh non credo che dovrà affrontare di nuovo l'isolamento, questa volta ha provato dei nuovi sentimenti di amore e di riscatto, da cui ora sarà ancora una volta separata. Penso che abbia capito che il suo scopo sarà quello di aiutare altre persone, era quello che faceva anche prima dell'apocalisse. È questo che le permette di andare avanti, se aiuta qualcuno sa di essere ok. Questa abilità è molto importante per Virginia".

Continua poi: "Le conoscenze di June sono molto importanti, ma l'essere separata da John è molto preoccupante, anche se ha fiducia in lui ed è sicura che sarà in grado di farcela". Ricordiamo che la prima puntata della nuova stagione andrà in onda il prossimo 11 ottobre, nel frattempo ecco un breve teaser trailer dedicato a Fear The Walking Dead 6.