Fear the Walking Dead: Jenna Elfman si unirà al cast della quarta stagione

La terza stagione di Fear the Walking Dead si è conclusa solo lo scorso mese, ma già arrivano novità riguardo nuove entrate nel cast della prossima quarta stagione. La serie è il prequel/spin off ufficiale di

AMC ha annunciato che l'attrice Jenna Elfman si è aggiunta al cast della prossima stagione di Fear the Walking Dead. Solo pochi giorni fa era stato anche annunciato che l'attore Garret Dillahunt sarebbe divenuto regular nella nuova stagione della serie.

Ulteriore novità è che Andrew Chambliss (Once Upon a Time) e Ian Goldberg (Dead of Summer) sostituiranno Dave Erickson come showrunner della serie AMC. La trasfusione di così tanto sangue fresco sembrerebbe suggerire che il conto delle vittime dell'epico finale della terza stagione potrebbe essere più alto di quanto ci si potesse aspettare.

La nuova stagione di Fear the Walking Dead tornerà il prossimo anno sugli schermi AMC.