Fear The Walking Dead, Karen David anticipa il futuro di Grace: 'Il viaggio più difficile'

Il nuovo episodio di Fear The Walking Dead, il dodicesimo della sesta stagione, è andato in onda negli Stati Uniti lo scorso weekend. Intitolato In Dreams, è stato caratterizzato da una visione onirica di Grace, che ha portato la trama sedici anni più avanti. L'attrice che la interpreta, Karen Davis, ha anticipato il futuro del suo personaggio.

Nell'episodio In Dreams abbiamo visto il cast di Fear The Walking Dead invecchiato a causa della visione ambientata nel futuro. Quando Grace entra in travaglio, infatti, parte con Morgan (Lennie James) verso l'ospedale costruito da June (Jenna Elfman), ma la coppia viene attaccata da Riley (Nick Stahl) e Grace perde i sensi dopo lo scoppio di un'autobomba.

A questo punto inizia il suo sogno, in cui la sua Athena ha sedici anni e ha ridato speranza all'intero gruppo, ma nella realtà la bambina è nata morta dopo aver assorbito le radiazioni a cui sua madre è stata esposta.

"Grace sta per affrontare il suo viaggio più difficile finora" ha raccontato Karen David al blog AMC. "Penso che la sua domanda più grande sia spiegare a sé stessa, ragionare con sé stessa, mettere in dubbio la sua stessa esistenza e la sua validità. Non riesco a immaginare come sia possibile vivere dopo il dolore della perdita di un figlio. Devi trovare un modo per convivere con quella perdita, e non so se Grace ne sia capace."

Sarà quello che scopriremo nelle prossime puntate. Per altri approfondimenti, intanto, rimandiamo alle trame degli ultimi episodi di Fear The Walking Dead 6.