Fear the Walking Dead, Kim Dickens parla del possibile ritorno di Madison

In seguito alla pubblicazione del primo trailer ufficiale di Fear The Walking Dead 6, diverse persone hanno iniziato a ipotizzare un clamoroso ritorno di Kim Dickens nei panni di Madison Clark, vista per l'ultima volta durante la quarta stagione dello show.

I sospetti sono nati poiché nel filmato viene mostrata una donna bionda, imprigionata e inquadrata di spalle. Ebbene, l'attrice ha commentato queste teorie durante una diretta Instagram con USA Network, l'emittente che sta trasmettendo la nuova serie in cui è impegnata come protagonista, Briarpatch. "Penso che online abbiano ipotizzato che nel trailer ci fosse un'anticipazione del ritorno di Madison", ha raccontato Dickens, prima di smorzare l'entusiasmo dei fan: "Non sono io, ragazzi, Mi dispiace". L'attrice ha dunque smentito sul nascere questa ipotesi e dunque il suo personaggio non comparirà nella prossima stagione dello spin-off di The Walking Dead.

Ricordiamo che l'ultima apparizione di Madison Clark è avvenuta in No One's Gone, il finale di metà stagione di FOTWD 4, quando è morta (o almeno così sembra) sacrificandosi dando fuoco a un'orda di zombie per permettere la salvezza dei suoi figli Nick (Frank Dillane) e Alicia (Alycia Debnam-Carey) e degli amici Victor Strand (Colman Domingo) e Luciana (Danay García). Avresto voluto rivedere il personaggio interpretato da Dickens?



Intanto, nonostante la pubblicazione del trailer, le riprese di Fear The Walking Dead 6 sono sospese.