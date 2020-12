Fear The Walking Dead: La serie AMC rinnovata per una settima stagione

Nei giorni scorsi è stato condiviso il trailer delle nuove puntate di Fear The Walking Dead, inoltre il successo dello show spin off ha portato i dirigenti di AMC ha rinnovarlo per una settima stagione.

A dare la notizia ai numerosi fan è stato l'account Twitter ufficiale della serie, come potete vedere nel tweet presente in calce alla notizia. Nel messaggio insieme ad un breve video che ci anticipa alcuni dei prossimi luoghi in cui avverranno le vicende dei protagonisti, è presente anche questo commento: "Il passato è morto... ma nel futuro c'è speranza, Fear The Walking Dead ritornerà per una settima stagione". Mentre gli appassionati aspettano di vedere i rimanenti nove episodi della sesta stagione, AMC potrà dare il via ai lavori per le prossime puntate inedite, che potrebbero così fare il loro debutto negli ultimi mesi del 2021 o nei 2022.

Continua il successo dello show ambientato nell'universo creato da Robert Kirkman, il cui cast è composto da Alycia Debnam-Carey, Colman Domingo, Ruben Blades, Maggie Grace, Garret Dillahunt e da Lennie James, attore già conosciuto nel corso delle puntate della serie principale. Rimaniamo in attesa di ulteriori informazioni, nel frattempo ecco i commenti dello showrunner riguardo la storia di Madison in Fear The Walking Dead.