Fear The Walking Dead: La sesta stagione si mostra in un nuovo inquietante poster

Nonostante siano ancora sospese le riprese di Fear The Walking Dead, l'emittente televisiva AMC ha voluto condividere con gli appassionati dello show un nuovo poster, incentrato sulle prossime puntate inedite.

Potete vedere l'immagine in calce alla notizia, condivisa dall'account Twitter @SarabethPollock, che gestisce il sito Undead Walking. Il poster ci mostra Morgan, personaggio interpretato da Lennie James, che sembrerebbe essere riuscito a sopravvivere al colpo di pistola che lo ha ferito nel corso della puntata finale della quinta stagione. Nella foto è anche presente questo messaggio: "Il passato è morto", insieme alla data di uscita della prima metà dei prossimi episodi inediti, che faranno il loro debutto l'undici ottobre. Sembra ormai certo che assisteremo a dei salti temporali, come si può notare infatti il look di Morgan è molto diverso rispetto a quello a cui siamo abituati, segno che nel mondo di Fear The Walking Dead sono passati diversi mesi dalla fine della quinta stagione.

Durante il San Diego Comic-Con è stato mostrato il primo trailer di Fear The Walking Dead 6, che ci ha permesso di scoprire quale sarà il destino dei protagonisti della serie spin-off dei fumetti di Robert Kirkman, in particolare dopo il loro incontro con la comunità guidata dal misterioso personaggio di Virginia.