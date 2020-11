Fear The Walking Dead, in un legame tra Maggie e Virginia nuovi indizi per il futuro?

Come sappiamo, Maggie (Lauren Cohan) è recentemente tornata in The Walking Dead dopo essere stata in viaggio con Georgie (Jayne Atkinson), che nell'episodio The Key della stagione 8 le ha affidato una "chiave per il futuro", un manuale per costruire macchine medievali utili alle colonie di Hilltop e Alexandria.

L'episodio 6x04 di Fear The Walking Dead, andato in onda domenica notte negli Stati Uniti, si intitola anch'esso The Key e potrebbe aver rivelato qualche indizio sul futuro del franchise.

Nell'episodio A Certain doom della serie principale, abbiamo visto Maggie tornare in abiti western e con un misterioso accompagnatore. In Fear The Walking Dead, Virginia (Colby Minifie) e i suoi Pionieri sono vestiti alla stessa maniera e hanno dei distintivi a forma di chiave. Nella quinta stagione, proprio Virginia dice che questi identificano le persone in possesso della "chiave per il futuro".

Tornando all'ultimo episodio, Virginia consegna il distintivo a forma di chiave al ranger di Lawton John Dorie (Garret Dillahunt), in segno di gratitudine, utilizzando ancora una volta l'espressione "Una chiave per il futuro".

Probabilmente, a questo punto, gli episodi aggiuntivi della stagione 10 di The Walking Dead, previsti su AMC per l'inizio del 2021, contribuiranno a chiarire la situazione. In Fear The Walking Dead, infatti, siamo ancora diversi anni indietro rispetto al ritorno di Maggie nella serie madre.

Per altri approfondimenti su Fear The Walking Dead, rimandiamo alla spiegazione di un sacrificio nell'ultimo episodio e alla notizia della maternità dell'interprete di Althea.