Fear the Walking Dead: Lennie James non crede al ritorno di Kim Dickens

Dopo essersi offerto per partecipare al film su Rick Grimes, la star di Fear the Walking Dead Lennie James ha detto la sua sul chiacchierato ritorno di Kim Dickens e della sua Madison Clark.

"Mi piacerebbe molto che tornasse, per essere onesti" ha detto James in una recente intervista con Digital Spy. "Credo che lo vorrebbero tutti. Ho sentito una teoria, e io non posso commentare in realtà, ma uno dei miei rimpianti e non aver girato scene con Kim prima che se ne andasse. Quindi se tornasse e potessi recitare insieme a lei sarebbe davvero fantastico."

L'attore, come molti del resto, non è però convinto che il personaggio farà effettivamente ritorno nei nuovi episodi dello show. "Ma è molto probabile che non accadrà. Ma io cosa posso saperne? Può succedere di tutto in questo mondo, ma quando dico che vorrei lavorare con lei non significa che succederà. La verità è che è una attrice che ammiro profondamente e con cui vorrei collaborare."

La quinta stagione di Fear the Walking Dead è ancora in corso e andrà in onda questa notte con il dodicesimo episodio intitolato "Ner Tamid". Lo scorso episodio è stato criticato da molti fan della serie perché ritenuto troppo noioso.