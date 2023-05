Fear the Walking Dead, Lennie James parla del TWIST nel primo episodio della Stagione 8

Mentre in Italia dovremo attendere il 16 maggio prossimo, negli Stati Uniti è già stata trasmessa la premiere dell'ottava e ultima stagione di Fear the Walking Dead. La stagione verrà divisa in due blocchi distinti e distribuita nel corso dell'anno, ma intanto Lennie James ha già commentato il grande twist su Morgan della puntata d'esordio.

La premiere di questa Stagione 8 è iniziata con Morgan Jones (Lennie James) e Madison Clark (Kim Dickens) che cercavano di salvare la piccola Mo da PADRE, solo che un improvviso salto temporale di sette anni ha rivelato che Mo (Zoey Merchant), che ora ha otto anni, è cresciuta nella comunità dell'isola che separa forzatamente i bambini dai loro genitori e impedisce loro ogni tipo di possibilità di affetto.

Mo, ribattezzata "Wren", ha sempre e solo conosciuto la vita sull'isola dove Madison l'ha portata sette anni prima, quando si occupava proprio di portare i bambini a PADRE. Ma quando Madison scappa dall'isola per riunire Mo ai genitori Morgan e Grace (Karen David), scopre che Morgan è stato anch'egli reclutato come Collezionista e ha consegnato la piccola Mo a PADRE quando hanno rischiato di morire dopo essere rimasti impantanati nella palude infestata dai walker che circondava l'isola sette anni prima.

Morgan e Grace sono ora Nightingale e Heron e ricordano a Wren che non sono i suoi genitori. "Non ho potuto proteggerti allora e non posso proteggerti adesso", dice Morgan, che trascorre l'episodio prendendo le distanze da Mo e cercando di restituire la figlia a PADRE, nonostante gli sforzi di Madison per salvare la ragazza.

"L'atto di ribellione di Morgan è quello di diventare un Collezionista e - per quanto sia incasinato e oscuro - alla fine prende una decisione morale su come svolgere quel lavoro in modo da poter vivere con se stesso", ha detto James. "È l'ultimo tentativo per poter convivere con la scelta che ha fatto".

Come collezionista, Morgan ha le sue regole: prende solo bambini che hanno perso i genitori, o bambini i cui genitori li hanno abbandonati volontariamente "per offrire loro una vita migliore".

"Non crede necessariamente che i bambini stiano meglio con [PADRE], ma nella situazione in cui si trovano ora, è almeno un'opzione che forma i bambini per il mondo com'è in questo particolare momento", ha spiegato James. "Il motivo principale per cui Morgan non è scappato è che, anche se è tagliato fuori dalla piccola Mo, almeno sa dove si trova e ogni tanto riesce a intravederla. E la decisione che ha preso, l'ha presa per lei. E continua a fare quello che fa per quei piccoli, fugaci momenti in cui riesce a vederla e magari a controllare che stia bene".