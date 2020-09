Fear The Walking Dead: Lennie James rivela un dettaglio sul destino di Morgan

Oltre al trailer di Fear The Walking Dead 6, i numerosi fan della serie di AMC potranno scoprire qualcosa di più sulle vicende dei personaggi dello show grazie al commento fatto da Lennie James durante la puntata speciale della saga.

Come sapete durante la puntata finale della quinta stagione, abbiamo assistito allo scontro tra Virginia e Morgan, conclusosi con il grave ferimento di quest'ultimo. Durante il "The Walking Dead Universe Preview Special", Lennie James ha commentato la situazione in cui si trova il suo personaggio, fermandosi prima di rivelare troppe informazioni ai fan: "Sta ancora subendo gli effetti del colpo sparato da Virginia, infatti nel primo episodio vedrete un uomo che probabilmente... cerca di superare la situazione. Scusate stavo per dire una cosa che non potevo rivelare".

I fan hanno subito cercato di capire a cosa si riferisse, nelle scorse settimane erano stati condivisi da AMC diversi poster di Fear The Walking Dead, uno di questi ci mostra un Morgan visibilmente scosso dopo il suo scontro con Virginia, lasciando presagire che il celebre personaggio dovrà fare i conti con le numerose e possibilmente debilitati ferite ricevute. Ricordiamo che la nuova stagione dello spin-off di The Walking Dead andrà in onda a partire dal prossimo 11 ottobre.