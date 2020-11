Fear The Walking Dead, Lennie James spiega che fine vorrebbe per il suo Morgan Jones

Morgan Jones interpretato da Lennie James è uno dei pochi personaggi che è uscito vivo da The Walking Dead passando allo spinoff Fear the Walking Dead, ma dove finirà la sua storia?

Morgan è sopravvissuto a un incontro quasi fatale la scorsa stagione quando Virginia (Colby Minifie) gli ha sparato a bruciapelo lasciandolo dilaniato in pasto agli zombie, in una situazione a cui è sfuggito con l'aiuto di uno sconosciuto non ancora rivelato e ha resistito a un altro attentato alla sua vita da parte di una coppia di aggressori nell'episodio della sesta stagione The Key.



Come e dove finisce il viaggio di Morgan, dice James, è fuori dal suo controllo: “Mi piacerebbe un finale che sia in linea con il personaggio e in linea con la sua eredità in questo universo, davvero", ha detto James a Looper. "Non so cosa sia. Non è proprio il mio lavoro inventarlo. Non so nemmeno come va nei fumetti o come è andato, ma spero che sia qualcosa che sia in linea con chi è stato in questo universo."



Nei fumetti di The Walking Dead Morgan viene morso da uno zombie mentre cerca di respingerne un gruppo all'interno della Zona sicura di Alexandria con Rick Grimes. Anche se Michonne recide il braccio morso dallo zombie per scongiurare l'infezione, egli soccombe a causa della perdita di sangue nel numero 82.



"Mi piacerebbe che fosse solo una sorpresa totale e completa che viene fuori dal nulla e non ha nulla a che fare con nulla", ha detto James della fine del suo personaggio in tv. "Si sveglia la mattina e dimentica dove si trova e sbatte la testa e basta".



Prima che ciò accada, James spera di chiudere con Rick Grimes (Andrew Lincoln). I due uomini hanno stretto un'amicizia quando Rick in coma si è svegliato nell'apocalisse zombie prima di essere accolto da Morgan e dal figlio Duane (Adrian Kali Turner).



Lincoln uscì da The Walking Dead nella sua nona stagione quando scomparve a bordo di un elicottero nero pilotato dalla Civic Republic Military. Essendo gli unici due personaggi sopravvissuti che sono apparsi insieme nel primo episodio di The Walking Dead, James ha espresso la speranza per una reunion tra Rick e Morgan nella trilogia dei film su Rick Grimes attualmente in produzione ma in fase di perfezionamento.



"Ovviamente, se una cosa del genere fosse possibile, coglierei al volo l'occasione", ha detto James in un'intervista del 2019 quando gli è stato chiesto di entrare nel lato cinematografico del franchise. "Ho avuto dei giorni fantastici in entrambi i lavori - ma alcuni dei miei giorni migliori sono stati lavorare con Andy e avere la possibilità per Morgan e Rick di riprendersi...ovviamente, non direi di no a una reunion."



Non ci resta che attendere per scoprire le sorti dei vari protagonisti di The Walking Dead e Fear The Walking Dead, ma soprattutto per scoprire che fine abbia fatto Rick Grimes.