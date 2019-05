Fear the Walking Dead: Lennie James sull'incontro tra Morgan e Dwight

L'arrivo di Lennie James e il suo Morgan Jones in Fear the Walking Dead ha firmato il primo crossover tra lo spin-off e la sua serie principale, e ora la quinta stagione vedrà un altro atteso ritorno.

Stiamo parlando di Austin Amelio, che riprenderà il ruolo di Dwight nei primi episodio della nuova stagione di Fear the Walking Dead. La cosa interessante è, pur avendo partecipato entrambi a The Walking Dead, Morgan e Dwight condivideranno per la prima volta un dialogo nella serie spin-off:

"Avevamo girato delle scene insieme ma i nostri personaggi non avevano mai parlato, il che è molto interessante," ha detto James al DailyNews. "Io e Austin ci siamo seduti e abbiamo parlato delle nostre storie, e cosa sapevamo l'uno dell'altro. Non abbiamo mai interagito tra di noi."

Entrambi i personaggi hanno infatti vissuto lo scontro tra Rick e Negan ma non si sono mai incrociati direttamente: "Penso che a causa della battaglia con Megan, e il ruolo che ha svolto Dwight in quell'occasione, Morgan sarebbe stato al corrente di alcuni sotterfugi che stavano accadendo. Siamo apparsi in forse due scenetta erano grandi scontri e incroci di percorsi. Abbiamo continuato a cercare un punto nel quale i personaggi sono entrati in contatto ma non l'abbiamo trovato. Per questo è stato molto eccitante quando è accaduto."

La quinta stagione di Fear the Walking Dead andrà in onda su AMC a partire dal prossimo 2 giugno. Nel frattempo vi ricordiamo che il network ha annunciato l'arrivo di un secondo spin-off di The Walking Dead.