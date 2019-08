Fear The Walking Dead: Lennie James vorrebbe partecipare al film su Rick Grimes

Sappiamo tutti che Rick Grimes, interpretato di Andrew Lincoln, ha avuto un grande impatto su tutti i sopravvissuti all'apocalisse zombi. Dopo i richiami in Fear The Walking Dead alla serie principale, scopriamo inoltre che Morgan, personaggio diventato uno dei più amati dai fan, vorrebbe partecipare al film sullo sceriffo di Atlanta.

Come sapete nel corso della precedente stagione di The Walking Dead il personaggio di Rick Grimes è stato rapito da una misteriosa organizzazione. I dirigenti dell'emittente AMC hanno dichiarato che la conclusione della sua storia verrà raccontata grazie ad una serie di film, anche se non hanno ancora molte notizie a riguardo. Ecco cosa ne pensa Lennie James della possibilità di apparire nel film: "Certamente se fosse possibile non direi mai di no. Per me alcuni dei giorni migliori in entrambe le serie, e ne ho avuti tanti, sono stati quando lavoravo insieme a Andy, e di fronte alla possibilità di far riunire Morgan e Rick non direi mai di no". Continua poi affermando che Scott Gimple, il produttore della serie e responsabile dei film, non ha rivelato nulla neanche al cast degli show: "Non ho chiesto a Scott e non ho neanche fatto nessuna richiesta. Come è riservato con voi si comporta allo stesso modo con noi della troupe. Nessuno di noi sa nulla, ma se ci fosse la possibilità la coglierei al volo".

Nel frattempo continua la storia di Alicia e degli altri sopravvissuti, nel corso dell'ultima puntata è stato svelato chi ha dipinto gli alberi visti in Fear The Walking Dead.