Fear the Walking Dead: Leslie James sul destino di Morgan 'Guardate e vedrete'

Leslie Jones, interprete di Morgan prima in The Walking Dead e poi in Fear the Walking Dead, è tornato a parlare del finale della quinta stagione dello spin-off targato AMC. Attenzione, seguono spoiler sull'episodio.

La quinta stagione di Fear the Walking Dead si è conclusa con Virginia (Colby Minifie) che ha sparato a Morgan per poi abbandonarlo in preda agli zombie. Una situazione che, a meno di un clamoroso colpo di scena, potrebbe portare alla morte del personaggio.

"Ho ricevuto una telefonata, e sapevo come sarebbe andata a finire per Morgan. Non mi ha sorpreso, era qualcosa a cui ero preparato" ha detto James durante una recente intervista con Metro. "Gli showrunner Andrew Chambliss e Ian Goldberg mi avevano preparato a questa eventualità."

Ma con il franchise di AMC nulla è mai certo, e quando il giornalista gli ha chiesto direttamente cosa sarebbe accaduto al personaggio, James non si è voluto sbottonare. "Guardate e vedrete" ha detto l'attore senza rivelare alcun dettaglio sui nuovi episodi.

Fear the Walking Dead 6, che stando a Scott Gimple sarà una stagione molto diversa dalle precedenti, tornerà in onda sul network nel corso del 2020. Nel frattempo prosegue la programmazione di The Walking Dead 10, che tornerà questa notte su Fox con l'episodio intitolato 'Open Your Eyes'.