Fear The Walking Dead, Lo showrunner: 'Scopriremo chi ha aiutato questo personaggio'

La prima puntata della sesta stagione ha mostrato ai fan le conseguenze del finale di Fear The Walking Dead, nel frattempo lo showrunner ha confermato che gli appassionati avranno le loro risposte nel corso delle prossime puntate.

Come sapete Morgan ha ricevuto l'aiuto di un misterioso benefattore, dopo essere stato ferito da Virginia. Al suo risveglio infatti ha trovato un biglietto con queste parole: "Hai ancora delle cose da fare". Parlando con i giornalisti di Entertainment Weekly, Ian Goldberg ha risposto alla loro domanda, in particolare quella riguardo la scoperta dell'identità dell'aiutante di Morgan: "Si saprà sicuramente qualcosa, per ora posso dire solo questo".

Ha poi aggiunto: "Verrà tutto rivelato nel corso della sesta stagione, anzi posso dire anche questo, scopriremo qualcosa nella prima metà della stagione. Arrivati all'ottava puntata sapremo tutto a riguardo". Siamo sicuri che i fan avranno già iniziato a teorizzare la vera identità dell'aiutante di Morgan, secondo quanto avevano affermato in una precedente intervista, questa stagione di Fear The Walking Dead tratterà il tema della separazione.

Infine vi segnaliamo che la seconda puntata, intitolata "Welcome to the club", andrà in onda in America il prossimo 18 ottobre. In Italia l'opera sarà trasmessa su Sky, anche non è ancora stata annunciata la data.