Fear The Walking Dead: Maggie Grace, interprete di Althea, è diventata mamma

Dopo le vicende del terzo episodio di Fear The Walking Dead 6, siamo in attesa di scoprire come continuerà la storia del gruppo di sopravvissuti, nel frattempo Maggie Grace ha pubblicato su Instagram una foto di suo figlio.

L'attrice, conosciuta dai fan della serie per essere il volto del personaggio di Althea, ha condiviso sul suo profilo ufficiale il primo scatto che la ritrae insieme al figlio, insieme a questo messaggio in vista delle imminenti elezioni americane. Ecco cosa ha scritto nel post che trovate in calce alla notizia: "Sono le mattinate migliori. La trasformazione in genitore è stata l'esperienza più importante e bellissima della mia vita".

Continua poi, parlando della situazione attuale: "Avere un figlio nel 2020 è un'esperienza particolare. Speriamo di lasciargli un mondo migliore e più umano, e vogliamo dargli i mezzi per cambiarlo. Votiamo per dei leader che i nostri figli possono guardare con ammirazione. Per favore votate".

Nel frattempo continuano le vicende dei protagonisti della serie di AMC, come avete potuto leggere in una nostra precedente notizia, Dwight è stato al centro della terza puntata di Fear The Walking Dead 6, mentre il prossimo episodio farà il suo debutto il primo novembre, in Italia invece sarà disponibile nel corso del 2021.