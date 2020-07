Fear The Walking Dead: un misterioso cacciatore di teste vuole Morgan morto?

Il trailer della sesta stagione di Fear The Walking Dead ci ha rivelato qualcosa in più di ciò che ci aspetta, compreso un misterioso personaggio che a quanto pare sta dando la caccia a Morgan.

Il cacciatore, dotato di cappello da cowboy e dell'aria di chi fa sul serio, è stato ingaggiato da Virginia, la donna che ha sparato a Morgan e lo ha lasciato in fin di vita in compagnia di alcuni simpatici zombie. Per assicurarsi di aver portato a termine il lavoro nel modo corretto la sentiamo parlare attraverso una ricetrasmittente con il personaggio interpretato da Demetrius Grosse. Quest'ultimo le chiede se Morgan sia vivo o morto, una domanda che perseguita i fan della serie da tempo.

"Lo scopriremo presto", la rassicura. Il suo modus operandi lo caratterizza fin da questi primi scorci come un vero e proprio cacciatore di teste, dato che effettivamente decapita le sue vittime e conserva le teste zombie in delle scatole. Abbiamo visto infatti la testa del povero Walter inserita nell'apposito contenitore, a fianco ad una scatola vuota con il nome di Morgan James.

"È un tipo molto cinico e pragmatico. Sapete, vive da solo in mezzo ai boschi. È un mondo interessante in cui vivere, e ho potuto recitare in un contesto diverso rispetto a quelli a cui sono abituato. Ho avuto la possibilità di lavorare con attori e produttori meravigliosi", aveva dichiarato l'attore ad Inside the Black Actors Sutudio, senza svelare troppo sul suo ruolo.

Non resta che attendere l'11 ottobre 2020, data di uscita delle prime puntate per saperne di più. Intanto i fan si chiedono se ci sarà mai un crossover con la serie principale di TWD.